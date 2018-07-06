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Нападающий, которым интересовалась Динамо перешел в Легию

Карлитос
11:58 Сегодня Телеграф
Спорт Арена

Новости спорта: Динамо продолжает искать нового форварда.

Лучший бомбардир чемпионата остался в Польше.

Нападающий краковской Вислы Карлитос перешел в Легию, сообщает официальный сайт варшавского клуба.

Соглашение с 28-летним футболистом рассчитано на три сезона, другие детали не раскрываются.

Отмечается, что испанец отклонил целый ряд интересных предложений, потому что хотел выступать за Легию.

В мае СМИ сообщали о том, что Динамо делало официальный запрос Висле относительно трансфера игрока.

Карлитос перебрался в Вислу прошлым летом из второй команды Вильярреала и с 24 голами в 36 матчах стал лучшим бомбардиром Экстраклассы.

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Новости спорта, Карлитос, Новости футбола, Трансферы УПЛ, ФК Висла, ФК Динамо (Киев), ФК Легия, Футбол.
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