Нападающий, которым интересовалась Динамо перешел в Легию
Новости спорта: Динамо продолжает искать нового форварда.
Лучший бомбардир чемпионата остался в Польше.
Нападающий краковской Вислы Карлитос перешел в Легию, сообщает официальный сайт варшавского клуба.
Соглашение с 28-летним футболистом рассчитано на три сезона, другие детали не раскрываются.
Отмечается, что испанец отклонил целый ряд интересных предложений, потому что хотел выступать за Легию.
В мае СМИ сообщали о том, что Динамо делало официальный запрос Висле относительно трансфера игрока.
Карлитос перебрался в Вислу прошлым летом из второй команды Вильярреала и с 24 голами в 36 матчах стал лучшим бомбардиром Экстраклассы.