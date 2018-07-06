ЧМ-2018: форвард сборной Англии может пропустить матч против Швеции

Варди вышел на разминку, однако потом снялся с тренировочной сессии. Под вопросом и его участие в четвертьфинальном матче против сборной Швеции.

Форвард еще не до конца восстановился после того, как в матче 1/8 финала против сборной Колумбии (1:1), выйдя на замену, получил растяжение паховых мышц.

Матч четвертьфинала чемпионата мира между сборными Англии и Швеции состоится в субботу, 7 июля, в Самаре. Победитель этого матча в полуфинале сыграет с победителем матча между сборными России и Хорватии.