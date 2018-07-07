Обзор фантастического матча 1/4 финала ЧМ-2018 Бразилия - Бельгия (Видео)
Новости спорта: Вашему вниманию обзор матча четвертьфинала ЧМ-2018 по футболу между сборными Бразилии и Бельгии.
Бразильцы не смогли спасти матч против "красных дьяволов" после неудачного первого тайма (1:2).
Бразилия — Бельгия 1:2
Голы: Аугусто, 76 — Фернандиньо, 13 (в свои ворота), де Брюйне, 31
Бразилия: Алиссон — Фагнер, Тиаго Силва, Миранда, Марсело — Фернандиньо, Паулиньо (Аугусто, 73) — Виллиан (Фирмино, 46), Коутиньо, Неймар — Жезус (Коста, 58).
Бельгия: Куртуа — Вертонген, Компани, Альдервейрельд — Шадли (Вермален, 82), Витсель, де Брюйне, Менье — Феллаини, Эден Азар — Лукаку (Тилеманс, 87).
Предупреждения: Фернандиньо, Фагнер — Альдервейрельд, Менье.