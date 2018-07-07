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Обзор фантастического матча 1/4 финала ЧМ-2018 Бразилия - Бельгия (Видео)

Бразилия - Бельгия
06:18 Сегодня Телеграф
football.ua

Новости спорта: Вашему вниманию обзор матча четвертьфинала ЧМ-2018 по футболу между сборными Бразилии и Бельгии.

Бразильцы не смогли спасти матч против "красных дьяволов" после неудачного первого тайма (1:2).

Бразилия — Бельгия 1:2

Голы: Аугусто, 76 — Фернандиньо, 13 (в свои ворота), де Брюйне, 31

Бразилия: Алиссон — Фагнер, Тиаго Силва, Миранда, Марсело — Фернандиньо, Паулиньо (Аугусто, 73) — Виллиан (Фирмино, 46), Коутиньо, Неймар — Жезус (Коста, 58).

Бельгия: Куртуа — Вертонген, Компани, Альдервейрельд — Шадли (Вермален, 82), Витсель, де Брюйне, Менье — Феллаини, Эден Азар — Лукаку (Тилеманс, 87).

Предупреждения: Фернандиньо, Фагнер — Альдервейрельд, Менье.

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