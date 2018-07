Экс-игрок киевского "Арсенала" Пеле будет выступать за "Монако"

О подписании контракта с Пеле сообщает официальный сайт Монако, однако никаких подробностей этой сделки нет.

"Я счастлив присоединиться к Монако. Это клуб с большими амбициями, который регулярно принимает участие в Лиге Чемпионов и занимает лидирующие позиции в своем чемпионате каждый год".

AS Monaco are delighted to announce the arrival of midfielder Pelé from Rio Ave FC ! #WelcomeToMonaco pic.twitter.com/sCpbqt3BmX

