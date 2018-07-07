Экс-игрок киевского "Арсенала" Пеле будет выступать за "Монако"

О подписании контракта с Пеле сообщает официальный сайт Монако, однако никаких подробностей этой сделки нет.

"Я счастлив присоединиться к Монако. Это клуб с большими амбициями, который регулярно принимает участие в Лиге Чемпионов и занимает лидирующие позиции в своем чемпионате каждый год".

AS Monaco are delighted to announce the arrival of midfielder Pelé from Rio Ave FC ! #WelcomeToMonaco pic.twitter.com/sCpbqt3BmX — AS Monaco EN (@AS_Monaco_EN) 6 июля 2018 г.

"Для меня, представлять Монако было мечтой, этот факт добавляет мотивации. Я буду работать, чтобы продемонстрировать свои сильные стороны и помочь команде достичь поставленных целей. С предвкушением жду встречи с игроками и сотрудниками клуба", — сказал португалец с африканскими корнями.

Профессиональная карьера Пеле началась в Белененсеше, откуда он перешел сначала в Милан (0 матчей) и затем в Бенфику (0 матчей). В прошлом сезоне играл за Риу Аве (31 матч, 7 голов).

Отметим, что в сезоне 2012-2013 Пеле выступал за киевский Арсенал, в футболке которого провел 5 матчей.