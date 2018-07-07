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Экс-игрок киевского "Арсенала" Пеле будет выступать за "Монако"

Пеле
10:29 Сегодня Телеграф
football.ua
Фото: Твиттер

Новости спорта: Монако объявил о подписании игрока португальского Риу Аве Пеле, который числился в Милане и Бенфике, а также играл за киевский Арсенал.

О подписании контракта с Пеле сообщает официальный сайт Монако, однако никаких подробностей этой сделки нет.

"Я счастлив присоединиться к Монако. Это клуб с большими амбициями, который регулярно принимает участие в Лиге Чемпионов и занимает лидирующие позиции в своем чемпионате каждый год".

"Для меня, представлять Монако было мечтой, этот факт добавляет мотивации. Я буду работать, чтобы продемонстрировать свои сильные стороны и помочь команде достичь поставленных целей. С предвкушением жду встречи с игроками и сотрудниками клуба", — сказал португалец с африканскими корнями.

Профессиональная карьера Пеле началась в Белененсеше, откуда он перешел сначала в Милан (0 матчей) и затем в Бенфику (0 матчей). В прошлом сезоне играл за Риу Аве (31 матч, 7 голов).

Отметим, что в сезоне 2012-2013 Пеле выступал за киевский Арсенал, в футболке которого провел 5 матчей.

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Новости спорта, Монако, Пеле, Трансферы.
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