Ярмоленко вместе с "Боруссией" вышел из отпуска

Футболисты дортмундской "Боруссии", за которую выступает украинец Андрей Ярмоленко, официально вышли из летнего отпуска.

Am Montag, 09.07.,10.30 Uhr, trainiert die Mannschaft öffentlich im Jugendstadion an der Adi-Preißler-Allee. pic.twitter.com/a4VSiKJeqV — Borussia Dortmund (@BVB) 6 июля 2018 г.

Подготовку к новому сезону дортмундская "Боруссия" с официального представления и пресс-конференции нового главного тренера команды Люсьена Фавра и традиционных медицинских осмотров и фитнес-тестов.

В понедельник, 9 июля в команды запланировано открытое для болельщиков тренировки, а уже 13 июля - первый контрольный поединок, против венской "Аустрии".