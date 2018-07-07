Телеграф в Facebook Телеграф в Twitter Телеграф на Google+ Телеграф RSS
Скачать App Store Play Google Market
Суббота, 07.07.2018 | регистрация | Погода в Киеве
Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: ЧМ-2018: прогнозы букмекеров на матчи 1/4 финала 7 июля
ЧМ-2018: прогнозы букмекеров на матчи 1/4 финала 7 июля
Новости: ЧМ-2018: результаты матчей 1/4 финала
ЧМ-2018: результаты матчей 1/4 финала
Новости: Бокс: расписание боев на июль 2018
Бокс: расписание боев на июль 2018
Новости: Самые горячие футбольные фанатки со стадионов ЧМ-2018 (Фото)
Самые горячие футбольные фанатки со стадионов ЧМ-2018 (Фото)
X

Лунин может перейти в Эльче

Андрей Лунин
13:34 Сегодня Телеграф
football24.ua

Новости спорта: Реал может отдать Андрей Лунина в испанский клуб, выступающий в Сегунде, в котором уже играет украинец.

Голкипер сборной Украины Андрей Лунин, который перешел в Реал из Зари, заинтересовал испанский Эльче. Украинский вратарь может оказаться в одной команде с земляком.

Клуб, получивший путевку в Сегунду (2-й дивизионе чемпионата Испании), ведет активные поиски нового вратаря. Сейчас Эльче может рассчитывать лишь на 38-летнего Хосе Хуана. Поэтому команда, которая планирует закрепиться на новом уровне, заинтересовалась арендой Лунина, подписавшего 6-летний контракт с Реалом.

"Сливочные" заплатили за экс-голкипера Днепра почти 9 миллионов евро, но сумма может возрасти при условии его успешных выступлений. Мадридцы делают на 19-летнего украинца большую ставку в перспективе, информирует AS.

Напомним, в Эльче играет 21-летний украинский защитник Иван Зотько.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости спорта, Андрей Лунин, Иван Зотько, Испания, Испанская Ла Лига, Реал.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Как феноменальные бельгийцы сборную Бразилии выбили из ЧМ-2018 (Фото)

Как феноменальные бельгийцы сборную Бразилии выбили из ЧМ-2018 (Фото)
Самые горячие футбольные фанатки со стадионов ЧМ-2018 (Фото)

Самые горячие футбольные фанатки со стадионов ЧМ-2018 (Фото)
Как фантастическая сборная Франции в полуфинал ЧМ-2018 пробивалась (Фото)

Как фантастическая сборная Франции в полуфинал ЧМ-2018 пробивалась (Фото)
Сногсшибательная Хельга Лавкейти - модель, покорившая сердце лидера сборной Колумбии (Фото)

Сногсшибательная Хельга Лавкейти - модель, покорившая сердце лидера сборной Колумбии (Фото)
Самые очаровательные болельщицы дня на ЧМ-2018 (Фото)

Самые очаровательные болельщицы дня на ЧМ-2018 (Фото)
1
2
3
4
5
Добавить комментарий
*
Captcha
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости футбола

Стало известно будущее тренера сборной Бразилии Паулинью сравнил матч с Бельгией с разгромным поражением против Германии Россия сыграет с Хорватией в 1\4 финала ЧМ-2018: где и когда смотреть

Последние новости

В Нежине городской совет объявил 3-х дневный траур в связи с гибелью подростков МЧС Португалии потроллило Неймара за симуляции В аэропорту Сиднея стартовало тестирование системы распознавания лиц
Сегодня читают в спорте
01 Бельгия обыграла Бразилию и пробилась в полуфинал ЧМ-2018
02 ЧМ-2018: результаты матчей 1/4 финала
03 Стало известно будущее тренера сборной Бразилии
04 Динамо "увело" у Шахтера бразильского защитника Сидиклея
05 Накануне матча Россия-Хорватия в Сочи произошло наводнение
Новости сегодня
14:32 Чудесная страна с высоты птичьего полета (Фото)
14:30 Врачи назвали полезные свойства ромашкового чая
14:28 Защитник сборной Франции уже думает о финале мундиаля
14:27 Минэкономики призвало быть внимательными при заключении договоров с турагенствами
14:25 Невозможно сдержать смех: убойные свадебные снимки
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: На Закарпатье 7 июля объявили День траура
На Закарпатье 7 июля объявили День траура
Новости: Аваков предложил механизм давления на неонацистов
Аваков предложил механизм давления на неонацистов
Новости: В Москве прошел концерт в поддержку украинского режиссера Сенцова
В Москве прошел концерт в поддержку Сенцова
Новости: Ученые из Гарварда создали удивительного робота
Ученые из Гарварда создали удивительного робота
Добавить комментарий
0