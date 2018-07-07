Лунин может перейти в Эльче

Голкипер сборной Украины Андрей Лунин, который перешел в Реал из Зари, заинтересовал испанский Эльче. Украинский вратарь может оказаться в одной команде с земляком.

Клуб, получивший путевку в Сегунду (2-й дивизионе чемпионата Испании), ведет активные поиски нового вратаря. Сейчас Эльче может рассчитывать лишь на 38-летнего Хосе Хуана. Поэтому команда, которая планирует закрепиться на новом уровне, заинтересовалась арендой Лунина, подписавшего 6-летний контракт с Реалом.

"Сливочные" заплатили за экс-голкипера Днепра почти 9 миллионов евро, но сумма может возрасти при условии его успешных выступлений. Мадридцы делают на 19-летнего украинца большую ставку в перспективе, информирует AS.

Напомним, в Эльче играет 21-летний украинский защитник Иван Зотько.