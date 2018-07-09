"Шахтер" - "Витесс": разгром от "горняков", шедевральный гол Бутко (Видео)

На этот раз команда Паулу Фонсеки крупно обыграла голландский "Витесс" - 4:1. Если на днях "Аустрии" забивали бразильцы, то сегодня отличались украинцы, а также примкнувший к ним Жуниор Мораес.

У донецкого клуба впереди еще один спарринг - с "Бешикташем" 12 июля.

"Шахтер" - "Витесс" - 4:1 (1:0)

Голы: Степаненко, 31 (1:0); Бутко, 57 (2:0); Коваленко, 76 (3:0); Мораес, 82 (4:0); Бееренс, 89 (4:1).

"Шахтер": Шевченко (Кудрик, 69), Бутко (Данченко, 69), Хочолава (Ракицкий, 69), Матвиенко (Кривцов, 69), Исмаили (Додо, 46), Майкон, Степаненко (Пихаленок, 46), Зубков, Дентиньо, Болбат, Тотовицкий.