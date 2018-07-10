Гонсалес может вскоре покинуть "Динамо"

По информации журналиста Хуана Коронела, близкие игрока сообщили об его уходе из Динамо. Дерлис должен продолжить карьеру в одном из южноамериканских клубов.

В то же время, издание Ultimahora.com сообщает, что следующим местом работы парагвайца может стать Серро Портеньо. Однако парагвайскому клубу необходимо сделать щедрое предложение киевлянам, ведь они не намерены отдавать его в аренду.

Сам игрок, по сведениям источника, также хочет сменить обстановку. Еще несколько месяцев назад он сообщил изданию, что чувствует себя некомфортно в Динамо.

В конце мая сообщалось, что Гонсалес ведет переговоры с Монтерреем.

Дерлис Гонсалес перебрался в Динамо летом 2015 года из Базеля за 9,4 миллиона евро, его контракт рассчитан до июня 2020 года.

В прошлом сезоне парагваец сыграл в 33 поединках во всех турнирах (24 — в основе), в которых отметился 3 голами.