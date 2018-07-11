"Олимпик" объявил о подписании двух футболистов в линию полузащиты

Официальный сайт Олимпика сообщает, что полузащитники Павел Ксенз и Виталий Кольцов стали игроками команды. Хавбеки подписали соглашения сроком на два сезона.

Ксенз в последнее время выступал за польскую Сандецию. Ранее играл за Днепр, Металлист, Карпаты и другие команды Укрианы. Всего на его счету 197 матчей в Премьер-лиге, в которых он отметился десятью голами.

Кольцов последние полгода провел в Александрии, а до этого играл за Мариуполь. В украинской Премьер-лиге провел 12 матчей, забил один гол — как раз в ворота Олимпика.