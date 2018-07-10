Исмаили - о новом контракте с "Шахтером": Думаю, я принял правильное решение

Защитник "Шахтера" Исмаили рассказал о новом контракте с клубом.

- Я очень счастлив в "Шахтере". Счастлив, что мне доверяют тренеры, партнеры по команде и болельщики. Это очень важно для меня. Рад, что продолжаю работать здесь. Понятно, что были некоторые раздумья и разговоры, но я всегда хотел остаться в "Шахтере". Какие-то другие предложения особо и не рассматривал.

Думаю, я принял самое правильное решение. Надеюсь, что смогу продолжать дарить радость болельщикам и выигрывать титулы. Если я согласился подписать с "Шахтером" контракт на 5 лет, возможно, буду близок к тому, чтобы завершить здесь свою карьеру.

Думаю о том, чтобы играть в футбол до 33-34 лет. Я счастлив здесь и чувствую себя великолепно. Выступать в "Шахтере" - честь для меня. Возможно, именно здесь я завершу свою карьеру.

Прошлый сезон был особенным для меня. Позиция левого защитника - действительно моя, я это понял после стольких подач. Счастлив, что у меня здесь получается. Надеюсь показать это и в новом сезоне, чтобы помочь "Шахтеру" добиться главной цели, - отметил Исмаили в разговоре с каналом "Футбол 1".