Агент Роналду назвал клуб, в котором форвард завершит карьеру

Жорже Мендеш заявил, что Ювентус – идеальное место для Криштиану Роналду чтобы завершить свою блестящую карьеру.

"Я очень рад за Криштиану, — цитирует агента футболиста Tuttomercatoweb. – Он принял правильное решение завершить свою блестящую карьеру в столь славном клубе. Благодарю президента Ювентуса Андреа Аньелли за его решимость и готовность вести непростые переговоры с Реалом, а также генерального директора Беппе Маротту за его профессионализм".

Ювентус заплатит Реалу за Криштиану Роналду 105 миллионов евро в течении двух лет и подписал с футболистом четырехлетний контракт.