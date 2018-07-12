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Суперкубок-2018: На матч Шахтер - Динамо продано лишь половина билетов

Шахтер - Динамо
15:46 Сегодня Телеграф
football.ua
Фото: Твиттер

Новости спорта: Желающие посетить поединок межу грандами украинского футбола все еще имеют прекрасную возможность попасть на стадион в Одессе.

21 июля Шахтер и Динамо сойдутся в поединке за Суперкубок Украины, который традиционно состоится в Одессе на стадионе Черноморец.

Как сообщил исполнительный директор ФФУ Евгений Дикий, из 26 тысяч доступных в продаже билетов в данный момент были реализованы лишь 12400. Таким образом, болельщики все еще имеют возможность стать частью футбольного праздника и своими глазами увидеть бескомпромиссный поединок двух лучших украинских команд.

Все желающие смогут приобрести билеты через Интернет на сайте билетного партнера УПЛ, а также в кассах стадиона Черноморец.

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Новости спорта, Новости футбола, Суперкубок Украины 2018, ФК Шахтер, Футбол, Шахтер - Динамо.
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