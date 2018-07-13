Фулхэм подключился к борьбе за украинца Зинченко

Полузащитник Манчестер Сити Александр Зинченко может продолжить карьеру в Фулхэме, сообщает Telegraph.

Зинченко является трансферной целью другого новичка Премьер-лиги Вулверхэмптона, который готов предложить "горожанам" 16 миллионов фунтов.

Тем не менее, главный тренер Фулхэма Славиша Йоканович является поклонником игры 21-летнего украинца, поэтому "дачники" готовы перебить предложение "волков". Кроме того Йоканович планирует использовать Александра в полузащите, а не в защите, где он играл за команду Пепа Гвардиолы в прошедшем сезоне.

Ранее сообщалось, что Зинченко начал подготовку к новому сезону вместе с Манчестер Сити.