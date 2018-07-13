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Роналду принял решение о завершении карьеры

Криштиану Роналду
08:45 Сегодня Телеграф
football.ua

Новости спорта: Агент Криштиану Роналду Жорже Мендеш сделал заявление касательно окончания карьеры легендарного португальца.

Жорже Мендеш заявил, что Ювентус – идеальное место для Криштиану Роналду чтобы завершить свою блестящую карьеру.

"Я очень рад за Криштиану, — цитирует агента футболиста Tuttomercatoweb. – Он принял правильное решение завершить свою блестящую карьеру в столь славном клубе. Благодарю президента Ювентуса Андреа Аньелли за его решимость и готовность вести непростые переговоры с Реалом, а также генерального директора Беппе Маротту за его профессионализм".

Ювентус заплатит Реалу за Криштиану Роналду 105 миллионов евро в течении двух лет и подписал с футболистом четырехлетний контракт.

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Новости спорта, Жорже Мендеш, Завершение карьеры, Криштиану Роналду, Серия А, Ювентус.
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