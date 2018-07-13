"Реал" нашел замену Роналду в лице Азара: Челси может получить £150 млн
Новости спорта: Мадридский клуб продолжает искать варианты закрытия позиции Роналду, основным предпочтением "сливочных" является игрок "Челси" Эден Азар.
Мадридский Реал хочет заменить Криштиану Роналду вингером Челси Эденом Азаром.
Реал готовит предложение в 150 миллионов фунтов за вингера Челси Эдена Азара, сообщает Daily Mail.
Азар – главная цель Барселоны
"Сливочные" видят в бельгийце замену своему экс-лидеру Криштиану Роналду, перешедшему в Ювентус.
Ранее сообщалось, что Маурицио Сарри после назначения в Челси будет стремиться сохранить хавбека в составе.