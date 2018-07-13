"Реал" нашел замену Роналду в лице Азара: Челси может получить £150 млн

Мадридский Реал хочет заменить Криштиану Роналду вингером Челси Эденом Азаром.

Реал готовит предложение в 150 миллионов фунтов за вингера Челси Эдена Азара, сообщает Daily Mail.

Азар – главная цель Барселоны

"Сливочные" видят в бельгийце замену своему экс-лидеру Криштиану Роналду, перешедшему в Ювентус.

Ранее сообщалось, что Маурицио Сарри после назначения в Челси будет стремиться сохранить хавбека в составе.