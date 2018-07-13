Тренера сборной России ждут в Германии

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов может перейти на работу в немецкую Бундеслигу. Один из клубов Германии готов предложить российскому специалисту контракт. Название клуба не сообщается, но известно, что в число топ-команд он не входит.

Черчесов возглавляет сборную России с 2016 года. Он вывел команду в четвертьфинал чемпионата мира-2018. Ранее в качестве тренера он выигрывал чемпионат Польши с "Легией" и работал в Австрии.