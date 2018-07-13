Уилл Смит: У нас с Неймаром интересные взаимоотношения

Голливудский актёр Уилл Смит, который выступит на закрытии чемпионата мира—2018 в России, рассказал о своей дружбе с форвардом сборной Бразилии и «ПСЖ» Неймаром.

«Я очень много времени провёл в Бразилии, у нас интересные взаимоотношения с Неймаром. Мы были в одном городе и пытались встретится 10 раз. Каждый раз что-то мешало. Он — один из моих любимцев.

На ЧМ-2018 Неймар часто катался по полю? Ха-ха! Ужасный вопрос. Я давно занимаюсь этим бизнесом, я думаю, что он суперактёр», — приводит слова Смита „Спорт Бизнес Online“.