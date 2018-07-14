"Динамо" отгрузило девять голов сопернику в контрольном матче (Видео)
Новости спорта: Вашему вниманию видео голов и обзор товарищеского матча между "Динамо" и австрийский "Тельфсом".
Динамо добыло уверенную победу над австрийским Тельфсом в товарищеском матче — 9:0.
Динамо - Тельфс 9:0
Голы: Шапаренко, 24, Русин, 26, Андриевский, 43, 58, Смирный, 69, Дегтярев, 72, Буяльський, 78, 90, (с пенальти), Алибеков, 88
Динамо: Бущан, Сидклей (Михайличенко, 46), Шабанов, Алибеков, Морозюк (Калитвинцев, 57), Андриевский, Сидорчук (к) (Буяльский, 67), Леднев (Смирный, 21), Гармаш, Шапаренко, Русин (Дегтярев, 60)