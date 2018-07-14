Игрок "Динамо" может продолжить карьеру в России

Российский Зенит заинтересовался в услугах защитнка киевского Динамо Тамаша Кадара. Об этом сообщил российский журналист Нобель Арустамян.

У Кадара следующим летом заканчивается контракт с Динамо, а значит любой клуб может подписать предварительный контракт с венгром уже зимой.

28-летний защитник пришел в Динамо зимой 2017 года. "Бело-синие" заплатили польскому Леху два с половиной миллиона евро. Нынешняя стоимость защитника, по версии ресурса Transfermarkt, оценивается в два миллиона.

В прошлом сезоне Кадар провел в футболке Динамо 34 матча. Ранее Динамо отпустило Евгения Хачериди в греческий ПАОК.