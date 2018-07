Официально. Сарри - новый главный тренер "Челси"

Бывший главный тренер «Наполи» Маурицио Сарри подписал контракт с «Челси». Соглашение будет рассчитано на три года, сообщает официальный сайт лондонского клуба.

«Мы рады поприветствовать Маурицио. С нетерпением ждём, когда он привьёт команде свою футбольную философию. Футбол «Наполи» под руководством Сарри был одним из самых зрелищных в Европе, он впечатлял своим атакующим стилем и динамичностью. Методы работы Маурицио в итальянском клубе помогли его подопечным добиться значительного прогресса. Сарри обладает большим опытом работы в Серии А и Лиге чемпионов. Мы знаем, что он с нетерпением ждёт возможности поработать в английской Премьер-лиге», — сказала директор «Челси» Марина Грановская.

14 июля 2018 г.