Официально. Сарри - новый главный тренер "Челси"
Новости спорта: Лондонский клуб представил нового наставника, который сменил на посту Антонио Конте.
Бывший главный тренер «Наполи» Маурицио Сарри подписал контракт с «Челси». Соглашение будет рассчитано на три года, сообщает официальный сайт лондонского клуба.
«Мы рады поприветствовать Маурицио. С нетерпением ждём, когда он привьёт команде свою футбольную философию. Футбол «Наполи» под руководством Сарри был одним из самых зрелищных в Европе, он впечатлял своим атакующим стилем и динамичностью. Методы работы Маурицио в итальянском клубе помогли его подопечным добиться значительного прогресса. Сарри обладает большим опытом работы в Серии А и Лиге чемпионов. Мы знаем, что он с нетерпением ждёт возможности поработать в английской Премьер-лиге», — сказала директор «Челси» Марина Грановская.
Maurizio Sarri is the new Chelsea head coach!
Full story: https://t.co/qQwb5xZT3f#WelcomeSarri pic.twitter.com/DCNfoVCoz6
— Chelsea FC (@ChelseaFC) 14 июля 2018 г.
Накануне «Челси» объявил об увольнении с поста главного тренера Антонио Конте, который возглавил команду в 2016 году. В сезоне-2016/17 Конте с «Челси» добился победы в английской Премьер-лиге, а ещё через год выиграл Кубок Англии. В минувшем сезоне чемпионата страны клуб занял пятое место.