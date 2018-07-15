Капитан сборной Бельгии: Самое время сменить клуб

После победы над Англией в матче за 3-е место ЧМ-2018 капитан сборной Бельгии Эден Азар ответил на вопросы о своем будущем.

"Сейчас я отправляюсь в отпуск, — цитирует Азара The Telegraph. – Там у меня будет время как следует обдумать свои следующие шаги. Я должен решить, оставаться мне или уходить, да и Челси сможет за это время решить, насколько сильно хочет меня удержать. В данный момент, после окончания чемпионата мира, мне кажется, что самое время что-то изменить в моей карьере, сменить клуб, например. Меня связывают с разными топ-клубами, но всем известно, где я хотел бы играть после Челси. Назначение Сарри тренером никак не повлияет на мое решение. Мы уже давно знали, что он сменит Конте, так что это не сюрприз. Мы говорили о Сарри с Мертенсом, и Дрис заверил меня, что это отличный тренер. Но пока давайте не будем забегать вперед и опережать события".

27-летний Азар никогда не скрывал своего желания играть в Реале.