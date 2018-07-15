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Сборная Франции - чемпион мира по футболу 2018

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Сборная Франции
19:54 Сегодня Телеграф
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Новости спорта: Сборная Франции в финале Мундиаля 2018 года обыграла команду хорватов.

Завершился самой большой футбольный форум за 4 года. На стадионе "Лужники" после церемонии закрытия Мундиаля состоялся финал Франция - Хорватия.

Финал ЧМ-2018

15 июля

Франция 4:2 Хорватия

Голы: Манджукич 18' (автогол), Гризманн 38' (с пенальти), Погба 59', Мбаппе 65' - Перишич 28', Манджукич 69'

В первом тайме сборная Хорватии играла первым номером на половине поля французов. Но навес со штрафного от Гризманна заставил Манджукича срезать мяч в свои ворота (1:0).

Нужно отдать должное хорватам - они быстро отыгрались. Ровно через 10 минут они разыграли штрафной удар и Перишич точно попал в угол ворот Льориса (1:1).

Прошло еще 10 минут и арбитр матча после просмотра видеоповтора (система VAR) решил поставить пенальти в ворота хорватов. Перед этим Перишичу мяч угодил в руку (спорный момент). Антуан Гризманн с точки был точен (2:1).

В начале второго тайма французы активно использовали контратаки и на 59 минуте Поль Погба точным ударом завершил одну из таких (3:1).

Сборная Хорватии не смогла прийти в себя и через 6 минут 19-летний Киллиан Мбаппе забивает свой гол в финале ЧМ-2018 (4:1).

Правда, голкипер французов Уго Льорис подарил один гол хорватам, решив "пофинтить", но Манджукич подловил вратаря и забил свой гол уже в ворота соперника (4:2).

После финала Евро-2016 сборная Франции сумела выйти в финал ЧМ-2018 и выиграть его. Сборная Хорватии впервые играла в финале чемпионата мира.

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам может стать третьим человеком в истории футбола, которому покорялся Чемпионат мира как в качестве игрока, так и в качестве тренера.

Ранее Мундиаль в качестве игрока и тренера выигрывали бразилец Марио Загалло и немец Франц Беккенбауэр.

Финалист чемпионата мира 2018 года сборная Хорватии получила 28 миллионов евро призовых, сборная Франции - 38 миллионов евро.

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