Лучшим игроком ЧМ-2018 стал хорват Лука Модрич
Новости спорта: Лука Модрич признан лучшим игроком ЧМ-2018, Мбаппе – лучший молодой игрок.
Полузащитник сборной Хорватии Лука Модрич признан лучшим игроком чемпионата мира – 2018, став обладателем Золотого мяча adidas, сообщает пресс-служба ФИФА.
Серебряный мяч достался полузащитнику сборной Бельгии Эдену Азару, а бронзовый – нападающему сборной Франции Антуану Гризманну.
Нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе признан лучшим молодым игроком турнира.
В финальном матче ЧМ-2018 сборная Франции обыграла команду Хорватии со счётом 4:2.