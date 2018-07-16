Сампаоли покинул сборную Аргентины
Новости спорта: Национальная сборная Аргентины осталась без главного тренера.
Сегодня Футбольная ассоциация Аргентины и бывший тренер национальной сборной Хорхе Сампаоли договорились о завершении сотрудничества.
Вместе с Сампаоли покидает сборную и его тренерский штаб.
Напомним, что Сампаоли возглавил Аргентину прошлым летом. Его контракт действовал до 2022 года. Сампаоли провел с "альбиселесте" 15 матчей. Семь из них выиграл, четыре сыграл вничью и еще четыре проиграл. Латиноамериканская команда под руководством 58-летнего специалиста вылетела с ЧМ-2018 на стадии 1/8 финала.