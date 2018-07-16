Сампаоли покинул сборную Аргентины

Сегодня Футбольная ассоциация Аргентины и бывший тренер национальной сборной Хорхе Сампаоли договорились о завершении сотрудничества.

Вместе с Сампаоли покидает сборную и его тренерский штаб.

Напомним, что Сампаоли возглавил Аргентину прошлым летом. Его контракт действовал до 2022 года. Сампаоли провел с "альбиселесте" 15 матчей. Семь из них выиграл, четыре сыграл вничью и еще четыре проиграл. Латиноамериканская команда под руководством 58-летнего специалиста вылетела с ЧМ-2018 на стадии 1/8 финала.