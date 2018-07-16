Дарио Срна: Хорватия заслужила этот успех

Бывший защитник сборной Хорватии Дарио Срна прокомментировал выступление команды на чемпионате мира — 2018.

«Обидно за результат, но для нас сам факт участия в финале уже грандиозный праздник, ребята сделали большое дело. Хорватия — маленькая страна, которая совершила чудо. За последние 15 лет у нас было много тяжёлых моментов, но в этом году всё сложилось в нашу пользу. Сборная заслужила этот успех. Я всегда был частью этой большой семьи и остаюсь ею, поэтому я и приехал в Москву, чтобы лично поддержать ребят», — цитируют футболиста «Известия».

В финальном матче ЧМ-2018 сборная Хорватии уступила команде Франции со счётом 2:4. Встреча проходила на стадионе «Лужники» в Москве.