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Два игрока сборной Франции стали чемпионами мира не выходя на поле

Адиль Рами
08:51 Сегодня Телеграф
championat.com

Новости спорта: Вратарь сборной Франции Альфонс Ареола вместе с командой отпраздновал победу в финале чемпионата мира — 2018.

Французы обыграли хорватов со счётом 4:2.

25-летний голкипер Альфонс Ареола стал одним из двух футболистов французской сборной, который на этом турнире ни разу не вышел на поле. Но, в отличие от защитника Адиля Рами, который имеет в своём активе 35 матчей в составе «трёхцветных», Ареола ещё не успел дебютировать за национальную команду своей страны.

Таким образом, Ареола стал первым французом, который стал призёром чемпионата мира, не сыграв за свою сборную ни одного матча.

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Новости спорта, Адиль Рами, Альфонс Ареола, Новости футбола, ЧМ-2018.
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