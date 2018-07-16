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Бразильский полузащитник "Шахтера" близок к возвращению на родину

Дентиньо
23:19 Пн, 16 Июль 2018 Телеграф
isport.ua

Новости спорта: Атакующий полузащитник "Шахтера" Дентиньо может перейти в бразильский "Коринтианс".

Коринтианс заинтересован в подписании бразильского легионера Шахтера Дентиньо.

Клуб из Сан-Паулу готов заплатить за полузащитника 2 миллиона евро или же взять его в аренду, если не удастся договориться о сумме трансфера, сообщает Esporte Interativo.

Отметим, что в стан Шахтера Дентиньо перебрался как раз из Коринтианс. Тогда, 7 лет назад, “горняки” заплатили бразильцам 7,5 миллионов долларов.

В прошедшем сезоне УПЛ бразилец сыграл в 25 матчах, забив при этом 1 гол и отдав 3 результативные передачи.

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Новости спорта, Дентиньо, Новости футбола, УПЛ, ФК Шахтер, Футбол.
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