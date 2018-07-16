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Лидер "МЮ" Погба может перейти в "Барселону" за €150 млн

Поль Погба
22:46 Сегодня Телеграф
championat.com

Новости спорта: Атакующий хавбек "Манчестер Юнайтед" Поль Погба может перебраться в Испанию.

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» и сборной Франции Поль Погба может продолжить карьеру в «Барселоне», сообщает Sport.es. По данным источника, каталонцам предложили приобрести Погба, ставшего чемпионом мира, за € 150 млн.

Слухи о возможном уходе Погба из «МЮ» появились в прошлом сезоне. Французского полузащитника критике подвергал главный тренер манкунианцев Жозе Моуринью. В середине сезона француз потерял место в стартовом составе, но затем стал вновь игроком основы.

«Барселона» во время нынешнего межсезонья уже лишилась двух игроков центра поля. Ранее стало известно об уходе из команды Паулиньо и Андреса Иньесты.

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Новости спорта, Новости футбола, Поль Погба, ФК Барселона, ФК Манчестер Юнайтед, Футбол.
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