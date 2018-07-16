Лидер "МЮ" Погба может перейти в "Барселону" за €150 млн
Новости спорта: Атакующий хавбек "Манчестер Юнайтед" Поль Погба может перебраться в Испанию.
Полузащитник «Манчестер Юнайтед» и сборной Франции Поль Погба может продолжить карьеру в «Барселоне», сообщает Sport.es. По данным источника, каталонцам предложили приобрести Погба, ставшего чемпионом мира, за € 150 млн.
Слухи о возможном уходе Погба из «МЮ» появились в прошлом сезоне. Французского полузащитника критике подвергал главный тренер манкунианцев Жозе Моуринью. В середине сезона француз потерял место в стартовом составе, но затем стал вновь игроком основы.
«Барселона» во время нынешнего межсезонья уже лишилась двух игроков центра поля. Ранее стало известно об уходе из команды Паулиньо и Андреса Иньесты.