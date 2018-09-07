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Украинские болельщики столкнулись с полицией Чехии: 8 задержанных

Место задержания
08:07 Сегодня Телеграф
football.ua
Фото: Facebook

Новости спорта: Украинские болельщики столкнулись с чешской полицией, в результате чего 8 человек были задержаны.

Накануне прошел первый матч сборной Украины в Лиге Наций, подопечные Андрея Шевченко одержали волевую победу над Чехией.

После поединка все футболисты нашей сборной вместе с тренером Андреем Шевченко, отправились к болельщикам, чтобы поблагодарить их.

После того, как игроки отправились в подтрибунное помещение, между фанатами и местной полицией случились столкновения, в результате которых были задержаны 8 украинцев. В последствии, они были доставлены в отделение полиции.

Президент ФФУ Андрей Павелко в разговоре с журналистами после матча заявил, что отправится в полицию для выяснения обстоятельств.

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Новости спорта, Андрей Шевченко, Лига Наций, Чехия-Украина.
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