Украинские болельщики столкнулись с полицией Чехии: 8 задержанных

Накануне прошел первый матч сборной Украины в Лиге Наций, подопечные Андрея Шевченко одержали волевую победу над Чехией.

После поединка все футболисты нашей сборной вместе с тренером Андреем Шевченко, отправились к болельщикам, чтобы поблагодарить их.

После того, как игроки отправились в подтрибунное помещение, между фанатами и местной полицией случились столкновения, в результате которых были задержаны 8 украинцев. В последствии, они были доставлены в отделение полиции.

Президент ФФУ Андрей Павелко в разговоре с журналистами после матча заявил, что отправится в полицию для выяснения обстоятельств.