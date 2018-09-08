Форвард сборной Украины сравнил Шевченко и Реброва

"Шевченко дает очень тонкие подсказки. Я даже не знал, что он так тактически подкован. Каждый футболист знает, что делать, куда открываться в свободные зоны.

Тактика Шевченко очень похожа на тактику Реброва, только более усовершенствованная, уровень футболистов здесь выше.

Я больше воспринимаю, поскольку работал с Ребровым, поэтому мне легче приспособиться к игре сборной", – цитирует Яремчука издание FootballHub.

Напомним, Украина дебютировала в Лиге наций выездной победой над Чехией. Следующий матч подопечные Андрея Шевченко проведут во Львове, 9 сентября, против сборной Словакии.