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Форвард сборной Украины сравнил Шевченко и Реброва

Роман Яремчук
09:08 Сегодня Телеграф
football24.ua
Фото: Инстаграм

Новости спорта: Нападающий сборной Украины Роман Яремчук рассказал о тренерских навыках наставника национальной команды Андрея Шевченко.

"Шевченко дает очень тонкие подсказки. Я даже не знал, что он так тактически подкован. Каждый футболист знает, что делать, куда открываться в свободные зоны.

Тактика Шевченко очень похожа на тактику Реброва, только более усовершенствованная, уровень футболистов здесь выше.

Я больше воспринимаю, поскольку работал с Ребровым, поэтому мне легче приспособиться к игре сборной", – цитирует Яремчука издание FootballHub.

Напомним, Украина дебютировала в Лиге наций выездной победой над Чехией. Следующий матч подопечные Андрея Шевченко проведут во Львове, 9 сентября, против сборной Словакии.

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Новости спорта, Андрей Шевченко, Новости футбола, Роман Яремчук, Сборная Украины, Сергей Ребров, Футбол.
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