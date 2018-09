Игрок Динамо принес победу сборной Дании в матче отбора на молодежное Евро-2019

Новичок киевского Динамо появился на поле матча отбора на чемпионат Европы среди 21-летних с первых минут и отыграл практически 90 минут.

На 25 минуте матча Дуэлунд отметился голом. На 90+4 Дания забила еще раз, одержав уверенную победу.

Гол Дуэлунда:

Ccol as strawberry icecream. Mikkel Duelund scored the first goal af the match for Denmark U21 against Finland yesterday. Denmark win 2-0 and move to 1st in the @UEFAUnder21 Euro qualifying group. @DynamoKyiv @dynamokyiven @MikkelDuelund22 pic.twitter.com/lwkG50UR8x

— Lars Hendel (@larshendel) 8 сентября 2018 г.