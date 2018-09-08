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Сегодня Терри подпишет контракт со Спартаком

Джон Терри
18:26 Сегодня Телеграф
championat.com

Новости спорта: Стала известна дата подписания контракта московского "Спартака" с экс-защитником "Челси" и "Астон Виллы" Джоном Терри.

Как сообщает журналист Sky Sport Анджело Манджианте в своём "твиттере", стороны заключат соглашение уже сегодня, 8 сентября. Сделка полностью согласована, поэтому футболист и клуб не станут откладывать подписание контракта на другой день.

Сегодня Терри успешно прошёл медицинское обследование в Риме. Ожидается, что 37-летний защитник подпишет со "Спартаком" контракт на один сезон с опцией продления ещё на год. Зарплата англичанина в московском клубе составит около € 2 млн в год.

Терри известен по выступлению за лондонский "Челси", где провёл большую часть карьеры. В прошлом сезоне он защищал цвета "Астон Виллы", с которой дошёл до финала плей-офф Чемпионшипа, однако уступил "Фулхэму" право выступать в Премьер-лиге и ушёл из бирмингемского клуба свободным агентом.

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Новости спорта, Джон Терри, Новости футбола, ФК Спартак, ФК Челси, Футбол.
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