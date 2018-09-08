Сегодня Терри подпишет контракт со Спартаком

Как сообщает журналист Sky Sport Анджело Манджианте в своём "твиттере", стороны заключат соглашение уже сегодня, 8 сентября. Сделка полностью согласована, поэтому футболист и клуб не станут откладывать подписание контракта на другой день.

Сегодня Терри успешно прошёл медицинское обследование в Риме. Ожидается, что 37-летний защитник подпишет со "Спартаком" контракт на один сезон с опцией продления ещё на год. Зарплата англичанина в московском клубе составит около € 2 млн в год.

Терри известен по выступлению за лондонский "Челси", где провёл большую часть карьеры. В прошлом сезоне он защищал цвета "Астон Виллы", с которой дошёл до финала плей-офф Чемпионшипа, однако уступил "Фулхэму" право выступать в Премьер-лиге и ушёл из бирмингемского клуба свободным агентом.