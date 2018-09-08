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Англия 1:1 Испания: онлайн-трансляция матча (1-й тайм)

Англия - Испания
21:23 Сегодня Телеграф

Новости спорта: Прямая текстовая трансляция матча Лиги наций УЕФА Англия - Испания.

Англия 1:1 Испания

Голы: Рэшфорд 11' - Сауль 13'

Предупреждение: Хендерсон 18'

 

25' - Кейн пробил головой после подачи со штрафного прямо в руки Де Хеа.

23' - Начо сбил Кейна в центре поля.

18' -желтая карточка Хендерсон сбил Алонсо в центре поля.

13' - знак голГол! Сауль сравнивает счет в матче после прострела с правого фланга от Родриго.

11' -знак гол Гол! Рэшфорд замкнул идеальный пас Шоу.

8' - Гомес нарушил правила на Сауле.

2' - Испанцы взяли мяч под контроль.

Матч начался!

Сегодня, 8 сентября, состоится матч 1-го тура Лиги А группы 4 Англия - Испания. Игра пройдет в Лондоне на стадионе "Уэмбли", рассудит встречу рефери из Нидерландов Данни Маккели. Текстовая онлайн-трансляция матча начнется в 21:45 по киевскому времени. Кроме того, в этой статье будут доступны видео лучших моментов встречи. В прямом эфире в Украине игру покажет телеканал "Футбол 2".

Составы команд

Сборная Англии: Пикфорд, Гомес, Стоунс, Магуайр, Триппьер, Шоу, Хендерсон, Лингард, Алли, Рашфорд, Кейн.

Сборная Испании: де Хеа, Карвахаль, Начо, Рамос, Алонсо, Бускетс, Сауль, Тьяго Алькантара, Иско, Аспас, Родриго.

Слова перед матчем

"Наш стиль остается неизменным. Мы стремимся диктовать условия, но для этого нужно отработать некоторые детали. Мы не намерены сравнивать нынешнюю команду со сборной Испании прошлых лет, которая много чего выиграла. Если сравнивать, то лучше делать это с соперниками. В этом смысле я не думаю, что мы кому-то уступаем. Нам нужно вернуться на вершину", - цитирует главного тренера сборной Испании Луиса Энрике официальный сайт УЕФА.

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"Мне кажется, что преемственность важна. Те, кто был с нами летом, заслужили право быть вызванными в команду снова, хотя у других и не было особой возможности проявить себя. Но я не думаю, что было бы справедливо отцеплять тех, кто дошел до полуфинала чемпионата мира", - цитирует главного тренера сборной Англии Гарета Саутгейта пресс-служба УЕФА.

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