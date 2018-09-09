Беларусь 5:0 Сан-Марино: обзор матча Лиги наций (Видео)
Новости спорта: Видео обзор матча 1-го тура Лиги наций Беларусь - Сан-Марино.
В матче первого тура группового этапа Лиги наций сборная Беларуси на своем поле разгромила Сан-Марино — 5:0.
Беларусь - Сан-Марино 5:0
Голы: Стасевич, 4, Драгун, 26, 87, Сарока, 67 (пенальти), Ковалев, 90+1
Беларусь: Черник — Шитов, Мартынович, Политевич, Володько — Маевский, Брессан, Драгун — Стасевич (Ковалев, 75), Лаптев (Сарока, 56), Нехайчик (Баланович, 67)
Сан-Марино: Бенедеттини — Чезарини (Риналди, 81), Симончини, Бьорди — Баттистини, Джиарди, Палаззи — Лунадеи, Гасперони (Хирш, 63) — Берарди, Витаоли (Томассини, 62)
Предупреждения: Политевич, Лаптев — Витайоли, Симончини, Лунадеи, Хирш