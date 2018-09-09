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Беларусь 5:0 Сан-Марино: обзор матча Лиги наций (Видео)

Беларусь - Сан-Марино
12:51 Сегодня Телеграф
football.ua
Фото: Твиттер АБФФ

Новости спорта: Видео обзор матча 1-го тура Лиги наций Беларусь - Сан-Марино.

В матче первого тура группового этапа Лиги наций сборная Беларуси на своем поле разгромила Сан-Марино — 5:0.

Беларусь - Сан-Марино 5:0

Голы: Стасевич, 4, Драгун, 26, 87, Сарока, 67 (пенальти), Ковалев, 90+1

Беларусь: Черник — Шитов, Мартынович, Политевич, Володько — Маевский, Брессан, Драгун — Стасевич (Ковалев, 75), Лаптев (Сарока, 56), Нехайчик (Баланович, 67)

Сан-Марино: Бенедеттини — Чезарини (Риналди, 81), Симончини, Бьорди — Баттистини, Джиарди, Палаззи — Лунадеи, Гасперони (Хирш, 63) — Берарди, Витаоли (Томассини, 62)

Предупреждения: Политевич, Лаптев — Витайоли, Симончини, Лунадеи, Хирш

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