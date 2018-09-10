Моуринью попал в неловкую ситуацию, убегая от фанатов (Видео)

Моуринью прибыл в один из аэропортов Англии, чтобы посетить матч Лиги наций Англия – Испания. Португалец при выходе из аэропорта "убегал" от фанатов, которые стремились сфотографироваться с наставником Юнайтед, и попытался перепрыгнуть через ограждение. Нога Моуринью зацепилась, и португалец смешно упал на пол аэропорта. Работник сразу же помог подняться наставнику Манчестер Юнайтед, а Моуринью отреагировал на ситуацию улыбкой.