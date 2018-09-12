Пятов - о стартовом матче Лиги чемпионов против Хоффенхайма

В первом туре Лиги чемпионов «Шахтер» дома примет «Хоффенхайм». Андрей Пятов считает, что его команда обязана побеждать:

«13-я Лига чемпионов для «Шахтера»? Это говорит о том, что клуб выбрал правильный вектор развития и продолжает прогрессировать.

Матч с «Хоффенхаймом»? Это новая команда, я видел несколько матчей, но только чисто визуально. Фонсека еще разберет для нас этого соперника тактически, расскажет, как играть.

В Лиге чемпионов всегда надо стартовать с победы. Это мое желание, а как все сложится – посмотрим 19-го сентября. Думаю, если болельщики погонят нас вперед – то все будет хорошо».