Президент ПСЖ назвал главного конкурента парижан в Лиге чемпионов

"С Криштиану Роналду в составе Ювентус является нашим главным конкурентом в еврокубках. Мои поздравления!", – цитирует Аль-Хелаифи издание Football Italia.

ПСЖ на групповой стадии Лиги чемпионов сыграет с Ливерпулем, Наполи и Црвеной Звездой. Ювентус встретится с Валенсией, Манчестер Юнайтед и Янг Бойз.

Напомним, групповой этап Лиги чемпионов начнется уже 18 сентября, матчи будут проходить в 20:00 и 22:00.