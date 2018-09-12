День Независимости Украины

Телеграф в Facebook Телеграф в Twitter Телеграф на Google+ Телеграф RSS
Скачать App Store Play Google Market
Среда, 12.09.2018 | регистрация | Погода в Киеве
Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: Очаровательная Мила Омельченко - модель, которая покорила сердце Милевского (Фото)
Очаровательная Мила Омельченко - модель, которая покорила сердце Милевского (Фото)
Новости: Лига наций: результаты матчей 11 сентября
Лига наций: результаты матчей 11 сентября
Новости: Головкин - Альварес: где и когда смотреть реванш в Украине
Головкин - Альварес: где и когда смотреть реванш в Украине
Новости: Сегодня женская сборная Украины стартует в отборе на Евро-2019
Сегодня женская сборная Украины стартует в отборе на Евро-2019
X

Президент ПСЖ назвал главного конкурента парижан в Лиге чемпионов

Нассер Аль-Хелаифи
13:03 Сегодня Телеграф
football24.ua

Новости спорта: Президент ПСЖ Нассер Аль-Хелаифи считает, что только одна команда может помешать им завоевать главный клубный трофей Европы.

"С Криштиану Роналду в составе Ювентус является нашим главным конкурентом в еврокубках. Мои поздравления!", – цитирует Аль-Хелаифи издание Football Italia.

ПСЖ на групповой стадии Лиги чемпионов сыграет с Ливерпулем, Наполи и Црвеной Звездой. Ювентус встретится с Валенсией, Манчестер Юнайтед и Янг Бойз.

Напомним, групповой этап Лиги чемпионов начнется уже 18 сентября, матчи будут проходить в 20:00 и 22:00.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости спорта, Нассер Аль-Хелаифи, Новости футбола, ПСЖ, ФК Ювентус, Футбол.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Экстрим, прыжки и море эмоций: захватывающие кадры Red Bull Cliff Diving в Мостаре

Экстрим, прыжки и море эмоций: захватывающие кадры Red Bull Cliff Diving в Мостаре
Очаровательная Мила Омельченко - модель, которая покорила сердце Милевского (Фото)

Очаровательная Мила Омельченко - модель, которая покорила сердце Милевского (Фото)
Яркие моменты суперматча Лиги наций УЕФА Португалия - Италия (Фото)

Яркие моменты суперматча Лиги наций УЕФА Португалия - Италия (Фото)
Вторая половинка бразильского легионера Динамо (Фото)

Вторая половинка бразильского легионера Динамо (Фото)
День рождения Харлан: яркие фото и меткие цитаты

День рождения Харлан: яркие фото и меткие цитаты
1
2
3
4
5
Добавить комментарий
*
Captcha
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости футбола

Игрок Реала приговорен к 4 месяцам тюрьмы Пятов - о стартовом матче Лиги чемпионов против Хоффенхайма Украина (U-21) – Андорра (U-21): обзор захватывающего матча отбора на ЧЕ-2019

Последние новости

В пятницу Кабмин может принять проект бюджета Свитолина предстала в вечернем платье на теннисном корте Ольга Фреймут опубликовала фото со старшей дочерью
Сегодня читают в спорте
01 Наставник сборной Хорватии - об унизительном поражении против Испании
02 Лига наций: результаты матчей 11 сентября
03 Украина (U-21) – Андорра (U-21): обзор захватывающего матча отбора на ЧЕ-2019
04 Три игрока покинули расположение сборной Украины перед матчем против Испании
05 Хэй: Поветкин – соперник посильнее, чем Кличко
Новости сегодня
13:55 "Ходячие мертвецы 9": вышел трейлер к новой части сериала (Видео)
13:51 Николай Тищенко не доволен танцем, который придется исполнять в четвертом эфире
13:49 В Израиле выпустили пиво в честь украинского футболиста
13:45 Red Bull Cliff Diving: лучшие прыжки и обзор этапа в Мостаре 2018 (Видео)
13:41 Нацполиция получила право вмешиваться в бытовое насилие
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: Девочка, отравившаяся в лагере под Киевом, умерла
Девочка, отравившаяся в лагере под Киевом, умерла
Новости: Украинцев "косит" опасная болезнь: Минздрав озвучил число жертв
Минздрав озвучил число жертв от ботулизма
Новости: Приговор Сущенко оставлен в силе
Приговор Сущенко оставлен в силе
Новости: Захватывающие книги, которые стоит прочитать в сентябре
Захватывающие книги, которые стоит прочитать в сентябре
Добавить комментарий
0
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь