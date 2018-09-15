Моуриньо хочет подписать лидера Интера

25-летний нападающий уже несколько сезонов выступает на высоком уровне, демонстрируя прекрасную результативность в Серии А.

В прошлом розыгрыше итальянского чемпионата он забил 29 мячей, чем еще раз подтвердил свой статус одного из лучших форвардов Европы.

Как сообщает Ole, игра аргентинца очень сильно впечатляет главного тренера Манчестер Юнайтед Жозе Моуриньо, который хочет видеть Икарди в своей команде.

По информации источника, "красные дьяволы" будут готовы заплатить за Икарди сумму отступных, прописанную в его контракте, которая составляет 110 млн евро.

Попытку подписать Мауро манкунианцы планируют предпринять уже в январское трансферное окно.