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Слова Фонсеки после победы над Александрией

Паулу Фонсека
21:16 Сегодня Телеграф
football.ua
Фото: ФК Шахтер

Новости спорта: Главный тренер Шахтера Паулу Фонсека прокомментировал победу над Александрией.

Паулу Фонсека считает, что победа Шахтера над Александрией в матче восьмого тура чемпионата Украины была закономерной.

"Это была сложная игра с действительно великолепной командой, — цитирует тренера Шахтера официальный твиттер Александрии. – В первом тайме было очень сложно вскрывать оборону хозяев, но повле пропущенного мяча Александрия раскрылась, появились свободные зоны и моменты у нас. Так что второй гол был абсолютно закономерен. В этой игре мы были объективно лучше".

После восьмого тура Шахтер набрал 21 очко и опережает ближайших преследователей на пять очков.

 

 

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Новости спорта, Александрия - Шахтер, Новости футбола, Паулу Фонсека, УПЛ, ФК Александрия, ФК Шахтер, Футбол.
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