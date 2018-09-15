Слова Фонсеки после победы над Александрией

Паулу Фонсека считает, что победа Шахтера над Александрией в матче восьмого тура чемпионата Украины была закономерной.

"Это была сложная игра с действительно великолепной командой, — цитирует тренера Шахтера официальный твиттер Александрии. – В первом тайме было очень сложно вскрывать оборону хозяев, но повле пропущенного мяча Александрия раскрылась, появились свободные зоны и моменты у нас. Так что второй гол был абсолютно закономерен. В этой игре мы были объективно лучше".

После восьмого тура Шахтер набрал 21 очко и опережает ближайших преследователей на пять очков.