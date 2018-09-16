Милевский дебютировал за новый клуб

Украинский нападающий Артем Милевский дебютировал в составе венгерской Кишварды.

В матче чемпионата Венгрии против Халадаша (4:1) Милевский вышел на замену на 65-й минуте при счете 3:0, но не отметился какими-либо действиями. Украинец выступает в новой команде под номером 70.

Интересно, что в этом поединке также приняли участие украинцы Богдан Мельник и Роман Карасюк в составе Кишварды, а за Халадаш сыграл Юрий Габовда. Еще два украинских футболиста — Темур Парцвания и Андрей Черепко провели весь матч на скамейке Кишварды.

В чемпионате Венгрии Кишварда на данный момент идет на 9-м месте.