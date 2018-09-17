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Ярмоленко получил отличную прессу в Англии

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Андрей Ярмоленко
11:32 Сегодня Телеграф
Телеграф Спорт
Фото: Твиттер

Новости спорта: Украинский легионер "Вест Хэма" Андрей Ярмоленко стал настоящим героем английских СМИ.

Накануне Ярмоленко впервые вышел в основном составе Вест Хэма в поединке 5 тура АПЛ против Эвертона (3:1).

В данном матче Андрей сразу же отметился дублем, став первым игроком с 2011 года, которому удалось забить два мяча в дебютной игре в стартовом составе "молотобойцев". Всего в истории лондонского клуба таких футболистов было лишь четверо. 

Андрей Ярмоленко стал лучшим игроком матча против Эвертона по мнению болельщиков Вест Хэма.

Британцы вспомнили, что Ярмоленко - первый украинец за 10 лет, который забил гол в Премьер-лиге АПЛ после Воронина.

The Guardian: дубль Ярмоленко в ворота Эвертона помог Вест Хэму добыть первую победу

"Игрок сборной Украины был одной из шести замен, которую сделал менеджер Вест Хэма после тревожного домашнего поражения Вулвз перед международной паузой. Его полноценный дебют запомнился двумя голами в первом тайме, которые были встречены восторгом со стороны болельщиков, которые приехали.

Ярмоленко помог Динамо обыграть Эвертон в Лиге Европы во время работы Роберто Мартинеса, и он был трансферной целью Ирисок до того, как перешел в Боруссию Д. 28-летний игрок дал Эвертону повод для сожаления, когда воспользовался серией ошибок на старте встречи", — характеристика игры украинца от авторитетного издания The Guardian.

Sky Sports: Голы Ярмоленко заставляют Вест Хэм снова заработать, но игрок матча не он

The Telegraph: Ярмоленко зажигает, ведет Вест Хэм к победе и напоминает Эвертону, кого они потеряли

Dailymail: Дубль Ярмоленко принес победу над Эвертоном

Mirror: Андрей Ярмоленко и Марко Арнаутович принесли первые очки Вест Хэму

"Он прибыл поздно во время предсезонки, и именно поэтому он раньше не выходил в основе в АПЛ. Ярмоленко нужно еще многое улучшить в своей игре. Андрей — достаточно качественный игрок, и он показывал это в каждой игре. Но он не был готов к выступлениям в Премьер-лиге, как только приехал. Мы были спокойны насчет этого, разговаривали с ним, работали, и я очень рад, что сегодня он был готов продемонстрировать такую игру", - сказал после матча главный тренер Вест Хэма Мануэль Пеллегрини.

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Новости спорта, Андрей Ярмоленко, АПЛ, Новости спорта, ФК Вест Хэм Юнайтед.
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