Ярмоленко получил отличную прессу в Англии

Накануне Ярмоленко впервые вышел в основном составе Вест Хэма в поединке 5 тура АПЛ против Эвертона (3:1).

В данном матче Андрей сразу же отметился дублем, став первым игроком с 2011 года, которому удалось забить два мяча в дебютной игре в стартовом составе "молотобойцев". Всего в истории лондонского клуба таких футболистов было лишь четверо.

Андрей Ярмоленко стал лучшим игроком матча против Эвертона по мнению болельщиков Вест Хэма.

Британцы вспомнили, что Ярмоленко - первый украинец за 10 лет, который забил гол в Премьер-лиге АПЛ после Воронина.

Andriy Yarmolenko is the first Ukrainian to score in the #PL since May 2008

The last to do it?

This guy... pic.twitter.com/H3TeUUREsm

— Match of the Day (@BBCMOTD) 16 сентября 2018 г.