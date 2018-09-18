АПЛ. Саутгемптон 2:2 Брайтон: видео голов и обзор матча
Новости спорта: Смотрите лучшие моменты матча пятого тура английской Премьер-лиги.
«Саутгемптон» и «Брайтон» не смогли определить победителя в игре пятого тура чемпионата Англии.
«Саутгемптон» – «Брайтон» 2:2
Голы: Хейбьерг, 35, Ингз, 65 (с пенальти) – Даффи, 67, Мюррей, 90 (с пенальти)
«Саутгемптон»: Маккарти, Вестергор, Бертран, Соареш, Худт, Эльюнусси (Уорд-Проуз, 76), Хейбьерг, Лемина, Редмонд, Лонг (Габбьядини, 76), Ингз (Дэвис, 84).
«Брайтон»: Райан, Даффи, Бонг, Монтойя, Данк, Проппер, Стивенс, Биссума (Локадия, 76), Кнокерт, Марч (Джаханбахш, 71), Мюррей.
Предупреждения: Соареш, Стивенс, Маккарти, Кнокерт, Локадия.