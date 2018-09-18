Хоффенхайм прилетел в Украину на матч Лиги чемпионов

Хоффенхайм в своем официальном Twitter сообщил, что прибыл в Харьков на матч 1-го тура Лиги чемпионов против Шахтера. Немцы опубликовали соответствующее видео.

"Приземлились, рады быть в Харькове", – написал немецкий клуб на украинском языке в соцсети. Шахтер также поздравил немцев с приездом в Украину, написав в своем Twitter "Добро пожаловать в Украину".

Напомним, матч 1-го тура Лиги чемпионов Шахтер – Хоффенхайм состоится в Харькове завтра, 19 сентября.