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Хоффенхайм прилетел в Украину на матч Лиги чемпионов

ФК Хоффенхайм
15:32 Сегодня Телеграф
football24.ua
Фото: Твиттер

Новости спорта: Немецкая команда успешно приземлилась в харьковском аэропорту.

Хоффенхайм в своем официальном Twitter сообщил, что прибыл в Харьков на матч 1-го тура Лиги чемпионов против Шахтера. Немцы опубликовали соответствующее видео.

"Приземлились, рады быть в Харькове", – написал немецкий клуб на украинском языке в соцсети. Шахтер также поздравил немцев с приездом в Украину, написав в своем Twitter "Добро пожаловать в Украину".

Напомним, матч 1-го тура Лиги чемпионов Шахтер – Хоффенхайм состоится в Харькове завтра, 19 сентября.

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Новости спорта, Лига Чемпионов, Новости футбола, ФК Хоффенхайм, ФК Шахтер, Футбол.
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