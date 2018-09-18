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Одноклубник Ярмоленко прокомментировал дубль украинца в ворота Эвертона

Деклан Райс и Андрей Ярмоленко
18:17 Сегодня Телеграф
ua-football.com
Фото: Твиттер

Новости спорта: Защитник "Вест Хэма" Деклан Райс прокомментировал действия украинского вингера Андрея Ярмоленко в матче АПЛ.

Защитник «Вест Хэма» Деклан Райс прокомментировал действия украинского вингера Андрея Ярмоленко в матче чемпионата Англии против «Эвертона» (3:1).

«Я рад за Ярмоленко. Мы постоянно говорили ему, чтобы он начал бить по воротам. Обычно он хочет завести мяч в сетку. Но на этот раз он дважды пробил и забил два шикарных гола.

Все сыграли отлично. Это важные три очка для нас», — цитирует 19-летнего Райса официальный сайт «молотобойцев».

Напомним, что Ярмоленко, выйдя в стартовом составе, оформил два мяча, которые стали для него дебютными в английском чемпионате.

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Новости спорта, Андрей Ярмоленко, Деклан Райс, Новости футбола, ФК Вест Хэм Юнайтед, Футбол.
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