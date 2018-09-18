Одноклубник Ярмоленко прокомментировал дубль украинца в ворота Эвертона

Защитник «Вест Хэма» Деклан Райс прокомментировал действия украинского вингера Андрея Ярмоленко в матче чемпионата Англии против «Эвертона» (3:1).

«Я рад за Ярмоленко. Мы постоянно говорили ему, чтобы он начал бить по воротам. Обычно он хочет завести мяч в сетку. Но на этот раз он дважды пробил и забил два шикарных гола.

Все сыграли отлично. Это важные три очка для нас», — цитирует 19-летнего Райса официальный сайт «молотобойцев».

Напомним, что Ярмоленко, выйдя в стартовом составе, оформил два мяча, которые стали для него дебютными в английском чемпионате.