Одноклубник Ярмоленко прокомментировал дубль украинца в ворота Эвертона
Новости спорта: Защитник "Вест Хэма" Деклан Райс прокомментировал действия украинского вингера Андрея Ярмоленко в матче АПЛ.
Защитник «Вест Хэма» Деклан Райс прокомментировал действия украинского вингера Андрея Ярмоленко в матче чемпионата Англии против «Эвертона» (3:1).
«Я рад за Ярмоленко. Мы постоянно говорили ему, чтобы он начал бить по воротам. Обычно он хочет завести мяч в сетку. Но на этот раз он дважды пробил и забил два шикарных гола.
Все сыграли отлично. Это важные три очка для нас», — цитирует 19-летнего Райса официальный сайт «молотобойцев».
Напомним, что Ярмоленко, выйдя в стартовом составе, оформил два мяча, которые стали для него дебютными в английском чемпионате.