Беседин не сыграет с Астаной в Лиге Европы
Новости спорта: Форвард сборной Украины и Динамо не успевает восстановиться к ближайшему поединку в Лиге Европы.
Артем Беседин все еще далек от восстановления, сообщил Александр Хацкевич на пресс-конференции перед матчем с Астаной.
"Травма у Беседина оказалась сложнее, чем мы предполагали. Только через неделю доктора скажут, будет он играть или нет. Пока он даже не тренируется с командой", — заявил Хацкевич.
В начале сентября предполагалось, что форвард успеет восстановиться к старту в Лиге Европы.
Беседин травмировался в матче квалификации Лиги чемпионов с Аяксом.