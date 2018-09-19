Беседин не сыграет с Астаной в Лиге Европы

Артем Беседин все еще далек от восстановления, сообщил Александр Хацкевич на пресс-конференции перед матчем с Астаной.

"Травма у Беседина оказалась сложнее, чем мы предполагали. Только через неделю доктора скажут, будет он играть или нет. Пока он даже не тренируется с командой", — заявил Хацкевич.

В начале сентября предполагалось, что форвард успеет восстановиться к старту в Лиге Европы.

Беседин травмировался в матче квалификации Лиги чемпионов с Аяксом.