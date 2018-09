Юношеская Лига УЕФА: результаты всех матчей игрового дня

В среду, 19 сентября, состоялись 8 матчей Юношеской Лиги УЕФА. Пока взрослые команды играют свои матчи в Лиге чемпионов, юношы завершили первые матчи в группах Е, F, G и H.

Донецкий Шахтер U19 не сумел победить немецкий Хоофенхайм, уступив на своем поле со счетом 1:2.

Группа E

Аякс U19 — АЕК U19 6:0

Бенфика U19 - Бавария U19 3:0

