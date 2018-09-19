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Юношеская Лига УЕФА: результаты всех матчей игрового дня

Группа F Юношеской Лиги УЕФА
20:27 Сегодня Телеграф
football.ua
Фото: Твиттер УЕФА

Новости спорта: Завершились все матчи игрового дня в юношеской Лиге УЕФА, в котором было зафиксировано несколько разгромов.

В среду, 19 сентября, состоялись 8 матчей Юношеской Лиги УЕФА. Пока взрослые команды играют свои матчи в Лиге чемпионов, юношы завершили первые матчи в группах Е, F, G и H.

Донецкий Шахтер U19 не сумел победить немецкий Хоофенхайм, уступив на своем поле со счетом 1:2.

Группа E

Аякс U19 — АЕК U19 6:0

Бенфика U19 - Бавария U19 3:0

Группа F

Шахтер Донецк U19 - Хоффенхайм U19 1:2

Манчестер Сити U19 - Лион U19 1:4

Группа G

Виктория Пльзень U19 — ЦСКА U19 1:1

Реал Мадрид U19 — Рома U19 3:1

Группа H

Валенсия U19 — Ювентус U19 0:1

Янг Бойз U19 — Манчестер Юнайтед U19 1:2

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Новости спорта, Молодежные команды, УЕФА, Юношеская лига УЕФА.
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