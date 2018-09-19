Юношеская Лига УЕФА: результаты всех матчей игрового дня
Новости спорта: Завершились все матчи игрового дня в юношеской Лиге УЕФА, в котором было зафиксировано несколько разгромов.
В среду, 19 сентября, состоялись 8 матчей Юношеской Лиги УЕФА. Пока взрослые команды играют свои матчи в Лиге чемпионов, юношы завершили первые матчи в группах Е, F, G и H.
Донецкий Шахтер U19 не сумел победить немецкий Хоофенхайм, уступив на своем поле со счетом 1:2.
На этом все. «Шахтер» U19 уступает «Хоффенхайму» U19 1:2 в матче @UEFAYouthLeague .#ШахтерХоффенхайм pic.twitter.com/mpjjQiGfOD
— ⚒FC SHAKHTAR DONETSK (@FCShakhtar) 19 сентября 2018 г.
Группа E
Аякс U19 — АЕК U19 6:0
Бенфика U19 - Бавария U19 3:0
Wednesday's #UYL group results
https://t.co/bNsxoUAgnF
What was the performance of the week? pic.twitter.com/qJclvzea9K
— UEFA Youth League (@UEFAYouthLeague) 19 сентября 2018 г.
Группа F
Шахтер Донецк U19 - Хоффенхайм U19 1:2
Манчестер Сити U19 - Лион U19 1:4
Группа G
Виктория Пльзень U19 — ЦСКА U19 1:1
Реал Мадрид U19 — Рома U19 3:1
Группа H
Валенсия U19 — Ювентус U19 0:1
Янг Бойз U19 — Манчестер Юнайтед U19 1:2