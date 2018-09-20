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Стали известны претенденты на звание лучшего игрока недели в Лиге чемпионов

Набиль Фекир
12:04 Сегодня Телеграф
ua-football.com

Новости спорта: УЕФА назвал имена игроков, которые претендуют на звание лучшего игрока недели в Лиге чемпионов.

УЕФА назвал имена игроков, которые претендуют на звание лучшего игрока недели в Лиге чемпионов.

За награду поборются нападающий «Барселоны» Лионель Месси, полузащитник «Ливерпуля» Джеймс Милнер, форвард «Лиона» Набиль Фекир и полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба.

Месси в матче «Барселоны» против «ПСВ» (4:0) оформил хет-трик, а Милнер в поединке «Ливерпуля» с «ПСЖ» (3:2) отметился голом. Фекир помог «Лиону» обыграть «Манчестер Сити» (2:1), набрав за матч гол + пас, тогда как Погба дважды забил и сделал ассист во встрече с «Янг Бойз» (3:0).

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Новости спорта, Джеймс Милнер, Лига Чемпионов, Лионель Месси, Набиль Фекир, Новости футбола, ФК Барселона, Футбол.
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