Стали известны претенденты на звание лучшего игрока недели в Лиге чемпионов

УЕФА назвал имена игроков, которые претендуют на звание лучшего игрока недели в Лиге чемпионов.

За награду поборются нападающий «Барселоны» Лионель Месси, полузащитник «Ливерпуля» Джеймс Милнер, форвард «Лиона» Набиль Фекир и полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба.

Choose your #UCL star man! Nabil Fekir

Paul Pogba

James Milner

Leo Messi#POTW — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) 19 сентября 2018 г.

Месси в матче «Барселоны» против «ПСВ» (4:0) оформил хет-трик, а Милнер в поединке «Ливерпуля» с «ПСЖ» (3:2) отметился голом. Фекир помог «Лиону» обыграть «Манчестер Сити» (2:1), набрав за матч гол + пас, тогда как Погба дважды забил и сделал ассист во встрече с «Янг Бойз» (3:0).