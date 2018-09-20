Арсенал - Ворскла: где и когда смотреть матч Лиги Европы

Благодаря третьему месту в украинской Премьер-лиге (УПЛ) прошлого сезона полтавская Ворскла вышла в групповой этап Лиги Европы.

В четверг, 20 сентября, подопечные Василия Сачко сыграют не где-нибудь, а в самом Лондоне против "Арсенала" - фаворит группы и всего турнира.

Начало матча в 22:00 по киевскому времени, трансляция - на телеканале Футбол 2.

Во втором матче нашей группы сыграют Спортинг - Карабах (22:00).

Расписание Ворсклы в Лиге Европы:

20 сентября 22:00 Арсенал — Ворскла

4 октября 19:55 Ворскла — Спортинг

25 октября 19:55 Карабах — Ворскла

8 ноября 22:00 Ворскла — Карабах

29 ноября 19:55 Ворскла — Арсенал

13 декабря 22:00 Спортинг — Ворскла