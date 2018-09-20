Арсенал - Ворскла: где и когда смотреть матч Лиги Европы
Новости спорта: Сегодня полтавская Ворскла начинает свой путь в Лиге Европы.
Благодаря третьему месту в украинской Премьер-лиге (УПЛ) прошлого сезона полтавская Ворскла вышла в групповой этап Лиги Европы.
В четверг, 20 сентября, подопечные Василия Сачко сыграют не где-нибудь, а в самом Лондоне против "Арсенала" - фаворит группы и всего турнира.
Начало матча в 22:00 по киевскому времени, трансляция - на телеканале Футбол 2.
Во втором матче нашей группы сыграют Спортинг - Карабах (22:00).
Расписание Ворсклы в Лиге Европы:
20 сентября 22:00 Арсенал — Ворскла
4 октября 19:55 Ворскла — Спортинг
25 октября 19:55 Карабах — Ворскла
8 ноября 22:00 Ворскла — Карабах
29 ноября 19:55 Ворскла — Арсенал
13 декабря 22:00 Спортинг — Ворскла