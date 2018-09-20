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УЕФА назвал имена претендентов на лучший гол 1-го тура в Лиге чемпионов (Видео)

Усман Дембеле
15:38 Сегодня Телеграф
footballua.tv

Новости спорта: Союз европейских футбольных ассоциаций УЕФА назвал имена претендентов на лучший гол недели в Лиге чемпионов по итогам первого тура группового этапа турнира.

Так, среди номинантов оказался гол нападающего "Барселоны" Усмана Дембеле в ворота ПСВ (4:0).

Точный удар аргентинского форварда "Интера" Мауро Икарди в матче с "Тоттенхэмом" (2:1).

Великолепное взятие ворот новичком "Реала" Мариано Диасом во встрече с "Ромой" (3:0).

А также гол полузащитника "Баварии" Ренату Саншеша в игре с "Бенфикой" (2:0 -момент взятия ворот 5:40 на видео). 

Также добавим, что в среду прошли матчи первого тура Лиги чемпионов в группах E-H.

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Новости спорта, Видео, Лига Чемпионов, ЛЧ, Новости футбола, Усман Дембеле, ФК Бавария, ФК Барселона, ФК Интер (Милан), ФК Реал, Футбол.
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