День Независимости Украины

Телеграф в Facebook Телеграф в Twitter Телеграф на Google+ Телеграф RSS
Скачать App Store Play Google Market
Четверг, 20.09.2018 | регистрация | Погода в Киеве
Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: УЕФА назвал имена претендентов на лучший гол 1-го тура в Лиге чемпионов (Видео)
УЕФА назвал имена претендентов на лучший гол 1-го тура в Лиге чемпионов (Видео)
Новости: Лига Европы: расписание матчей 20 сентября
Лига Европы: расписание матчей 20 сентября
Новости: Рейтинг ФИФА: Украина демонстрирует самый большой прогресс в мире
Рейтинг ФИФА: Украина демонстрирует самый большой прогресс в мире
Новости: 17-летняя украинка Билодид стала чемпионкой мира по дзюдо
17-летняя украинка Билодид стала чемпионкой мира по дзюдо
X

Против Роналду было открыто дело

Роналду
17:47 Сегодня Телеграф
football.ua

Новости спорта: УЕФА открыл дисциплинарное дело против Роналду, организация займется разбирательством инцидента в матче Валенсия - Ювентус.

Накануне Ювентус на выезде со счетом 2:0 обыграл Валенсию в первом матче Лиги чемпионов. Игра омрачилась странным удалением Криштиану Роналду еще в середине первого тайма.

Официальный сайт УЕФА сообщает, что в отношении Криштиану Роналду было открыто дисциплинарное дело.

Один из лидеров Ювентуса прокомментировал удаление Роналду

Согласно регламенту, Роналду пропустит следующий матч ЛЧ, а на заседании будут обсуждаться действия игрока, справедливость его удаления, а также возможность наложения дополнительного наказания на футболиста.

Дело будет рассмотрено 27 сентября.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости спорта, Валенсия, Криштиану Роналду, Лига Чемпионов, Ювентус.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Старт Шахтера в Лиге чемпионов: лучшие моменты матча с Хоффенхаймом

Старт Шахтера в Лиге чемпионов: лучшие моменты матча с Хоффенхаймом
Яркие моменты фантастического матча Лиги чемпионов Ливерпуль - ПСЖ (Фото)

Яркие моменты фантастического матча Лиги чемпионов Ливерпуль - ПСЖ (Фото)
Шахтер - Хоффенхайм: как "горняки" готовятся к старту в Лиге чемпионов (Фото)

Шахтер - Хоффенхайм: как "горняки" готовятся к старту в Лиге чемпионов (Фото)
Головкин - Альварес 2: лучшие кадры боя

Головкин - Альварес 2: лучшие кадры боя
Яркая победа сборной Украины над Испанией (Фото)

Яркая победа сборной Украины над Испанией (Фото)
1
2
3
4
5
Добавить комментарий
*
Captcha
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости футбола

Артета: Гвардиолы не было на поле, и Манчестер Сити проиграл Один из лидеров Ювентуса прокомментировал удаление Роналду Арсенал - Ворскла: где и когда смотреть матч Лиги Европы

Последние новости

Компания Ford представила невероятный Transit Две в одной: необычные трансформирующиеся татуировки (Фото) В украинский прокат выходит фильм "Герой моего времени"
Сегодня читают в спорте
01 Шок и слезы: удаление Роналду в матче Лиги чемпионов (Видео)
02 Лига чемпионов: результаты матчей 19 сентября
03 Арсенал – Ворскла: прогноз букмекеров на матч Лиги Европы
04 Манчестер Сити – Лион: видео голов и обзор шокирующего поражения подопечных Гвардиолы
05 Игроки Динамо кардинально изменили имидж перед матчем Лиги Европы
Новости сегодня
18:36 Стрельба в США: полиция просит не выходить из дома (Видео)
18:35 Курьез на свадьбе: смешные снимки, на которые стыдно смотреть
18:34 Мама Деви Ловато прокомментировала передозировку звездной дочери
18:21 КНДР хочет провести еще один саммит с США
18:20 Динамо и Астана определились с формой на матч Лиги Европы
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: Прогноз погоды: в Украине начинается "сезон дождей"
Прогноз погоды: в Украине начинается "сезон дождей"
Новости: Новая редакция конвенции Пан-Евро-Мед: что ждет Украину
Новая редакция конвенции Пан-Евро-Мед: что ждет Украину
Новости: ЕС угрожает Facebook санкциями
ЕС угрожает Facebook санкциями
Новости: Букеровская премия 2018: названы все финалисты литературной премии
Букеровская премия 2018: названы все финалисты литературной премии
Добавить комментарий
0
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь