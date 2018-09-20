Против Роналду было открыто дело

Накануне Ювентус на выезде со счетом 2:0 обыграл Валенсию в первом матче Лиги чемпионов. Игра омрачилась странным удалением Криштиану Роналду еще в середине первого тайма.

Официальный сайт УЕФА сообщает, что в отношении Криштиану Роналду было открыто дисциплинарное дело.

Согласно регламенту, Роналду пропустит следующий матч ЛЧ, а на заседании будут обсуждаться действия игрока, справедливость его удаления, а также возможность наложения дополнительного наказания на футболиста.

Дело будет рассмотрено 27 сентября.